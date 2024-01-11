“شوف هتقبض كام بعد الزيادة”.. سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق بالزيادة 2024 شهر يناير

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن السلم الجديد لرواتب الموظفين في العراق، حتى أن ذلك جاء بالزيادة الجديدة التي كانت بالتعاون مع بعض الجهات والوزارات المسؤولة وهم وزارة العمل والمالية ومجلس الوزراء العراقي، في سبيل توفير التمويل اللازم لجميع الموظفين، فضلاً عن أن الرواتب تختلف من وفقًا للدرجة الوظيفية داخل بعض الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة.

رواتب الموظفين في العراق

وبعد أن تمت الموافقة بين مجلس الوزراء العراقي وكافة الجهات المعنية، فإن الحد الأدنى لرواتب الموظفين تم رفعه إلى 450 ألف دينار عراقي، إلى الحد الأقصى الذي يصل لأكثر من مليون دينار عراقي، على أن يُراعي بأن الرواتب تختلف مع وقت إلى أخر وفقًا للزيادات والدرجات الوظيفية المتفاوته في كل جهة، حتى أن وزارة المالية صرحت بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الدعم المالي المعني أمام جميع المواطنين سواء الموظفين والمتقاعدين.

موعد صرف رواتب الموظفين

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب الموظفين يكون يوم 24 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في العراق، حتى أن الجهات والمؤسسات الحكومية تقوم على تحديد مواعيد رسمية وفقًا لحجم راتب كل موظف، وفي سبيل توفير التمويل اللازم المعني توزيعه على جميع الموظفين في العراق، فضلاً عن أن ذلك يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين في العراق.