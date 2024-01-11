موعد اعترض حساب المواطن الدفعة 74 يناير 2024 خطوات التسجيل إلكترونياً برقم الهوية

موعد اعترض حساب المواطن الدفعة 74 يناير 2024، لقد تم صرف مستحقات الدعم منذ يوم واحد وعلى الرغم من ذلك نلاحظ أن هناك الكثير من المواطنين من جميع المدن السعودية يبحثون عن موعد فتح باب تسجيل طلبات الاعتراض على الدفعة 74 لأن هناك بعض الأشخاص لم يحصلون على المستحقات وهم المتقدمين الجدد، يتم رفض طلب التقديم والقبول في منظومة الدعم لعدة أسباب وأهمها هو عدم استكمال باقي البيانات أو المستندات المطلوبة، كما أن الدعم لم يتم صرفه إلا من تنطبق عليه شروط الاستحقاق وحالة تغيب المتقدم عن البلد فترة نحو 90 يوم يتم رفضه، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على موعد اعترض حساب المواطن الدفعة 74 يناير 2024.

موعد اعترض حساب المواطن الدفعة 74 يناير 2024

تم إيداع مستحقات حساب المواطن الدفعة 74 صباح الأمس الأربعاء الموافق 10 من يناير 2024 وعهلى الرغم من مرور يوم واحد على بداية الصرف إلا أن المواطنين يبحثون عن موعد تسجيل الاعتراضات وكيفية تسجيل طلب، مازالت عملية صرف الدفعة 74 مستمرة ولن تنتهي إلا بعد عدة أيام، وحسب تصريحات مسؤولي البرنامج أن فتح باب تسجيل الاعتراضات يكون يوم 25 من يناير الجاري 204 وحتى نهاية الشهر 31 من يناير.

والجدير بالذكر أن حالة مرور 90 يوم على تقديم الطلب وعدم الرد عليكم إعادة تحديث طلب الاعتراض، وأن الدعم لم يتم صرف إلا للمتقدمين من الجنسية السعودية والتي لا تقل أعمارهم عن 35 عام وغير مسجلين في أي تأمينات إجتماعية، ولتسهيل الأمور تم الإعلان على أن عملية تسجيل الاعتراضات تكون بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود.

رابط تسجيل اعتراض حساب المواطن 1445-2024