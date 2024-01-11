سار لأصحاب المعاشات.. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة قانون العمل الجديد 2024

يعد قانون العمل الجديد، من أهم ما يُشغل بال العديد من المواطنين في الوقت الحالي، خاصة وأنه يحمل العديد من المزايا التي يحتاج إليها الموظفين وخاصة أصخاب المعاشات، حتى أن هذا القانون في مجمله يحمل الأمان والإستقرار الإجتماعي لجميع من هم على سن التقاعد، إضافة إلى مد سن المعاش كذلك في العددي من الجهات الحكومية المختلفة، ويمكن التعرف على أهم بنود هذا القانون في السطور التالية.

مزايا قانون العمل الجديد 2024

حدد قانون العمل الجديد بعض المزايا الهامة التي يمكن الحصول عليها من قبل العديد من المواطنين والراغبين في الخروج على سن التقاعد، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

يمكن الحصول على المكافأة المحددة على مدار سنوات الخدمة التي قضاه المستفيد، وهو سن الثامنة عشرة.

إضافة إلى أن حساب المكافأة يكون على أساس أخر راتب أو أجر تم الحصول عليه.

يتم صرف المكافأة كذلك في حالة وفاة المستفيد وذلك للورثة.

في بعض الحالات يمكن أن يمتد سن التقاعد إلى ما بعد الـ 60 عامًا.

ضوابط حقوق العامل في قانون العمل الجديد 2024

يحق لصاحب العمل أو الجهة المعنية أن يُنهي عمل الموظف في حالة إذا تخطى سن الـ 60 عامًا ما لم يكن في حاجة إليه، لكن في حالة إذا رغب في أن يمتد إلى ما بعد بلوغه سن الـ 60 عامًا، في تلك الحالة لا يمكن أن ينتهي العقد إلا بإنقضاء المدة، مع تطبيق كافة القوانين والأحكام الخاضعة للتأمين الاجتماعي.