نتائج الطلاب في الإمارات الفصل الأول 2024 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الطلاب في الإمارات الفصل الأول 2024، ينتظر الطلاب اعلان النتائج بفارغ من الصبر ويبحثون عنها على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بدون توقف منذ انتهاء الامتحانات، والدير بالذكر أن الوزارة أكدت على اعلان نتائج المرحلة الابتدائية يوم 9 من يناير الجاري 2024 مؤكداً بأن باقي النتائج سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا ما يزيد من عملية البحث وتحديداً طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية والمرحلة المتوسطة.

لقد أدى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحضر الامتحانات عدد كبير من الطلاب وفقاً للاحصائيات التي أعلنت عنها وزارة التربية الإماراتية، واليوم عبر الفقرات التالية من المقال ننشر لكم موعد انتهاء رفع نتائج الطلاب في الأمارات الفصل الأول 2024.

نتائج الطلاب في الإمارات الفصل الأول 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم برفع نتائج الطلاب من المراحل الأولى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 يناير وأشارت بأن باقي النتائج من المقرر الإعلان عنها بشكل تدريجي حتى يوم الجمعة الموافق 12 من يناير 2024 وتكون جميع نتائج الفصل الدراسي الأول متوفرة على موقع الوزارة، والجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني انطلق رسميا يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2024 على ان يستمر حتى مارس المقبل 2024 وتعقد امتحانات الفصل الدراسي أبريل 2024 حسب الخريطة الزمنية.

لينك استعلام نتائج الطلاب الفصل الاول في الامارات 2024

أكدت الوزارة التعليمية أن النتائج ترفع إلكتروني بعد اعتمادها مباشرة ويمكنكم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية