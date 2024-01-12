أغراضك هتسبق وصولك... مطارات السُّعُودية تعلن خدمة مسافر بلا حقيبة والتطبيق من 2024 الجاري

منذ إعلان الشركة القابضة التي تدير مطارات المملكة العربية السُّعُودية لخدمة جديدة مسافر بلا حقيبة ازدادت عمليات بحث المواطنين السعوديين و المستفيدين الوافدين علي المملكة عن هذه الخِدْمَات الجديدة المقدمة في رِحْلات الذَّهاب والإياب في جميع مطارات السُّعُودية بلا استثناء وفي السطور القليلة التالية نوضح لكم.

ما هي خدمة مسافر بلا حقيبة؟

باختصار مسافر بلا حقيبة هي خدمة تقدمها مطارات المملكة العربية السُّعُودية لتسهيل حركة المسافر، وتقليل وقت انتظاره في المطارات لتفتيش الحقائب والتأكد من (خلوها) من المحظورات علي ان يتم شحن أغراض المسافر إلى موضع هبوطه فيكون غير مقيد بحمل أوزان ثقيلة أو الانشغال بنقل الأمتعة خاصته، تأتي تلك الخِدْمَات المقدمة من الشكة القابضة التي تدير 27 مطار سعوديًا في إطار رؤية المملكة 2030.

ما الهدف من تطبيق خدمة مسافر بلا حقيبة؟

تسهيل عملية السفر والتنقل عبر مطارات المملكة. تحسين مِزَاج المسافر والعمل على إحساسه بالراحة خلال الرحلة. تلبية لرؤية السُّعُودية 2030. الحفاظ علي وقت المسافر بتقليل مدة مكوثه بالمطارات لإتمام الإجرائيات اللازمة. التخفيف علي العميل من حمل الأوزان الثقيلة والاقتصار علي الأغراض الشخصية التي لا غني عنها. إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر وانت في مقرك”من البيت”. شحن الأمتعة الخاصة بالمسافر قبل موعد رحلته علي أن تسبق وصوله.

شروط الاستفادة من خِدْمَات مسافر بلا حقيبة

الخدمة متاحة لكل من الأفراد المجموعات لتوفير كل سبل الراحة لمستقلِ طيران المملكة العربية السُّعُودية

يشترط وجود حجز على إحدى خطوط الطيران المشمولة بالخدمة.

توفر جميع المستندات اللازمة للسفر.

خلو الأمتعة من المواد المحظورة.

شحن أغراض المسافر قبل وقت رحلته بمقدار معين.

مطارات تقدم خدمة مسافر بلا حقيبة

نقدم لك بعض وليس كل المطارات التي تقدم خدمة مسافر بلا حقيبة وهي كالتالي.