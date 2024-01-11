سعر الفراخ اليوم في البورصه بلدي وأبيض وساسو.. نوع منهم نزل عشرة جنيه اشتري وخزني لرمضان يلا

السيدات بالمنازل والتجار وأصحاب المزارع يتابعون سعر الفراخ اليوم في البورصه، حيث على مدار الساعة تتغير الأسعار، مرة ترتفع ومرة أخرى تنخفض، وقد جاءت الأسعار اليوم منخفضة داخل بورصة الدواجن اليوم، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار أمس، أو انخفاض ملحوظ في الأسعار بالمقارنة مع أسعار أمس، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر ما وصلت إليه الأسعار اليوم، فضلًا تابعوا معنا.

سعر الفراخ اليوم في البورصه

شهدت أسعار الفراخ اليوم هبوط في الأسعار بالمقارنة مع أسعار أمس، حيث الفراخ البيضاء مستقرة إلى حد ما، بينما الفراخ البلدي انخفضت تقريبًا بمعدل عشر جنيهات مصرية، في حين أن الفراخ الأمهات ارتفعت بسعر 5 جنيه مصري، حيث أسعار الدواجن اليوم في البورصة على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء بالمنزرعة اليوم 68 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 73 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الفراخ الحمراء وصل للمستهلك بسعر 80 جنيه مصري.

كيلة الفراخ البلدي وصل للمستهلك بسعر 100 جنيه مصري، وذلك بعد أن كان يصل بسعر 120 جنيه مصري.

بورصة الدواجن الرئيسية

وضحنا لكم سعر الفراخ اليوم في البورصه، حيث شهد سعر الدواجن اليوم الخميس انخفاض في البلدي واستقرار في الأبيض، وقد جاءت مشتقات الفراخ على النحو التال: