ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤ الجديد نايل سات وتابع أحدث الحلقات الجديدة لقيامة عثمان وصلاح الدين

البحث قائم في هذه الساعات من قبل المواطنين والمواطنات عنتردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤ الجديد ، حيث يرغب الكل في استقبال القناة ومتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، وبتقرير اليوم نذكر لكم تردد القناة على النايل سات وموعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على القناة، فتابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤ الجديد

قناة الفجر واحدة من القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة عدد من المسلسلات على شاشتها، والتي على رأسها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل أيضًا صلاح الدين الأيوبي، حيث استطاعت القناة أن تجذب الجماهير من كل أنحاء العالم العربي بسبب المحتوى المميز التي تعرضه، ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد القناة يأتي 12034.

الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يأتي 3/4.

الاستقطاب يأتي باتجاه الأفقي.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143 مترجمة

ستقوم اليوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على شاشتها، حيث حلقة مترجمة جديدة يتم عرضها كل أسبوع يوم الخميس، وهذه الحلقة يتم عرضها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومتوقع أن تشهد هذه الحلقة الكثير من الأحداث المميزة.

مع العلم أنه تم عرض الحلقة الجديدة أمس باللغة التركية على قناة ATV التركية، واليوم سيتم عرضها باللغة العربية على الفجر الجزائرية، وقد وضحنا لكم إحداثيات القناة، والتي يمكن تثبيتها ومتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، كما يمكن متابعة مسلسل صلاح الدين على نفس القناة أيضًا.