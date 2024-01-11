براتب يبدأ من 6000 جنيه رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024 والشروط اللازمة

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة عن عدد من الوظائف الشاغرة بالبقريد المصري وبدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التقديم والشروط اللازمة، حيث تعد وظائف البريد المصري من أكثر الوظائف الذي يسعى عدد كبير من الأشخاص الإلتحاق بها لما فيها من مميزات أبرزها الرواتب والتي قد تصل إلى 6000 جنيه شهرياً بجانب الحوافز، وأكد الجهاز على أن التقديم لوظائف البريد المصري سوف يفتح أبوابه بداية من يوم 18 يناير حتى 31 يناير 2024، وإليكم رابط التقديم والشروط المطلوبة …..

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

حيث أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم تخصيص رابط الكتروني للتقديم في وظائف البريد المصري 2024، وإليكم خطوات التقديم:

زيارة الموقع الرسمي لجهاز التنظيم والإدارة على الإنترنت.

ثم ادخل على وظائف البريد المصري.

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد أنك قمت بـ ادخال البيانات صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

وبعد الإنتهاء من تقديم طلب الوظيفة يرجي تحضير الأوراق التالية :

صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع على أن تكون “سارية”.

6 صور شخصية مقاس 4*6.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز التنظيم والإدارة.

صورة من المؤهل الدراسي.

شهادة التأهل في حالة إذا كان المتقدم يعاني من أعاقة .

شروط التقديم في زظائف البريد المصري

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على وظائف البريد المصري، وهي: