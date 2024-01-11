أخيراً هتفرج.. الاستعلام عن اسماء الدفعة السابعة pdf الرعاية الاجتماعية 2024 على منصة مظلتي عموم المحافظات رجال ونساء

زادت في الآونة الأخيرة عملية البحث عن رابط الاستعلام عن اسماء الدفعة السابعة pdf الرعاية الاجتماعية 2024، تقدم على الدفعة السابعة عدد كبير يصل لنحو 300 ألف متقدم من فئات عمرية مختلفة رجال ونساء، خلال الفترة الماضية قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان رسمياً عن فتح التسجيل على مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.

كما أكدت الوزارة أن منصة مظلتي عادات للعمل بشكل طبيعي لكي تستقبل طلبات التسجيل على وسائل الدعم المختلفة في إطار التطور واستخدام الأنظمة الحديثة لتسهيل فحص الطلبات وقبول الفئات التي تنطبق عليها شروط الدعم، وفي إحدى اللقاء صرح الدكتور أحمد خلف السومري أن المستفيدين من الدفعة السابعة يكون من جميع المحافظات العراقية رجال ونساء ويصل عددهم نحو 70 الف مستفيد، تابعوا معنا السطور التالي وتجدون رابط الاستعلام عن اسماء الدفعة السابعة pdf الرعاية الاجتماعية 2024.

الاستعلام عن اسماء الدفعة السابعة pdf الرعاية الاجتماعية 2024

يحتاج الكثير من المواطنين أن يحصلون على رابط الاستعلام المخصصة بالدفعة السابعة لأن انتظارهم لهذا طال انتظاره ويريدون استخراج الكشوفات فور رف الكشوفات ولبدء عملية الاستعلام عليكم اتباع ما يلي:.

أولاً الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. إختيار الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. تدوين البيانات المطلوبة. حدد المحافظة التي تنتمي إليها. النقر على أيقونة استخراج الاسماء. يتم العرض بنظام pdf.

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مساعدات مالية ومساعدات غذائية وصحية ومساعدات أجهزة لذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة كلب هذا وأكثر تعمل على توفيره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للفئات المتضرر والفقيرة في العراق، وضمن المساعدات هي الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة والتي أكدت الوزارة على تجهيزها الآن وفي أقرب وقت ممكن من شهر يناير الجاري 2024 يتم الإعلان عنها وعلى الفور يتم تحديد مواعيد الصرف و أعداد المشمولين على مستوى العراق من بين رجال ونساء فلا داعي للقلق.