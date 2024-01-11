تردد قناة الصعايدة المصرية للأفلام والمسلسلات بآخر تحديث 2024

يعد تردد قناة الصعايدة واحداً من أكثر الترددات التي يحاول المصريون العثور عليها وتنصيبها في أجهزة استقبالهم، حيث تشكل قناة الصعايدة مصدر جذب للكثير من المشاهدين المصريين والعرب عموماً، حيث تتميز هذه القناة بأنها واحدة من أبرز القنوات التي تعرض الأعمال الكلاسيكية القديمة الرائدة، كما تقدم محتوى مميز يناسب جميع المواطنين رغم أنها تتوجه بشكل خاص إلى سكان صعيد مصر، تتناول برامج القناة محتوى غني بالأعمال الدرامية، مثل الأفلام والمسلسلات والعديد من البرامج الأخرى التي تسلط الضوء على التفرد التاريخي والحضاري لبيئة الصعيد ومصر بشكل عام، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على تردد القناة وكيفية تثبيتها على جهازك، فإليكم التفاصيل.

تردد قناة الصعايدة على قمر نايلسات 2024

للاستمتاع بقناة الصعايدة على القمر الصناعي نايل سات، يتعين عليك إدخال على البيانات التالية:

تردد القناة: 11177

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

طريقة تنصيب تردد قناة الصعايدة المصرية على جهاز الاستقبال الخاص بك

لضمان تنصيب قناة الصعايدة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يتعين عليك اتباع الخطوات التالية: