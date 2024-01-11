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تردد قناة ميكس وان “Mix one” للمسلسلات والأفلام على قمر نايل سات بآخر تحديث 2024
تردد قناة ميكس وان "Mix one" للمسلسلات والأفلام على قمر نايل سات بآخر تحديث 2024
يمكن لجميع عشاق متابعة الأفلام والمسلسلات الحديثة تنصيب تردد قناة ميكس وان “Mix one” على القمر الصناعي نايل سات بسهولة، والاستمتاع بمشاهدتها على مدار الساعة مجاناً دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية، يمكنكم ذلك من خلال متابعة قراءة هذا المقال، وتنزيل التردد وبيانات القناة الموضحة فيه، واتباع الطريقة الصحيحة لتحميل القناة على الرسيفر، فإليكم التفاصيل.
تردد قناة ميكس 1 على قمر نايلسات
للاستمتاع بمشاهدة أبرز الأفلام والمسلسلات والبرامج عالية الجودة، يمكنكم تنصيب قناة ميكس وان Mix one على رسيفركم عبر القمر الصناعي نايل سات، قوموا بإدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية لضمان تلقي إشارة بجودة عالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11938.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅘.
طريقة تثبيت قناة ميكس وان Mix one على جهاز الاستقبال
لضمان تثبيت قناة ميكس وان Mix one المصرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يتطلب الأمر اتباع الخطوات التالية بعناية:
- ابدأ بالنقر على زر القائمة في جهاز الاستقبال باستخدام الريموت.
- بعد ذلك قم بالنقر على “إعدادات” وقم باختيار “تثبيت” من القائمة التي تظهر على الشاشة.
- الآن، قم بالنقر على خيار “تثبيت يدوي”.
- بعد ذلك، قم بإدخال بيانات قناة “Mix one”، مثل التردد ومعامل الترميز ومعدل الاستقطاب وما إلى ذلك.
- عند الانتهاء، انقر على “بحث”.
- انتظر لبعض الوقت حتى تظهر كل المعلومات الخاصة بقناة ميكس وان “Mix one” كي تتم عملية التثبيت على الريسيفر.
- انقر على “حفظ” لتثبيت القناة في جهازك.