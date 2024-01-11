رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الامارات 2024 بالهوية الرقمية

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الامارات 2024، بعدما أعلنت مؤسسة الإمارت للتعليم عن الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024 وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الرابط الالكتروني حتى يتمكنوا من الإطلاع على النتائج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة خاصضة في ظل انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الإمارات 2024 .

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الامارات 2024

بدأت الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة في البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الامارات 2024 ، خاصة بعدما أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم أنها انتهت من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الإمارات الفصل الدراسي الاول 2024، كما أعلنت انها انتهت أيضاً من رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة وأكد مصدر مسؤول إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بداية من يوم 8 يناير حتى 12 يناير الجاري، وإليكم مواعيد الإعلان عن نتائج الطلاب في الإمارات 2024 في جميع المراحل .

الصف الثاني عشر: يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2024.

الصف التاسع إلى الحادي عشر: يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.

الصف الخامس إلى الثامن: يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.

الصف الأول إلى الرابع: يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالإمارات الفصل الدراسي الأول 2024

حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نتائج الطلاب بالإمارات الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية :