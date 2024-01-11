مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 .. مواعيد العرض والقنوات والمنصات الناقلة نديم يفاجئ الجميع بذكائه الخارق

مسلسل حالة خاصة الحلقة 5، يعد حالة خاصة من المسلسلات الأشهر التي تحتل صدارة البحث على جوجلب من اليوم الأولى من عرضه، حيث حقق المسلسل نجاح كبير للغاية، واستطاع أن يكون لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من بين رجال ونساء وأطفال، قصة المسلسل تجذب انتباه الجمهور المشاهد وتزيد تعلقه بمشاهدة الحلقات القادمة دون ملل

بل ترتفع معدلات البحث من أجل معرفة تفاصيل الأحداث حتى الحلقة الأخيرة، صناع عمل أثبتوا جدارتهم من الحلقة الأولى بأدائهم لذلك تفاعل المتابعين مع المسلسل وأعرب البعض على أنه عمل مختلف ولم يقدم مثله من قبل ورغم كثرة المسلسلات الجديدة المعروضة عبر القنوات الفضائية الفترة الأخيرة لكن حالة خاصة يسيطر يكتسح الجميع ويحصد أعلى نسب من المشاهدة، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم أحداث جديدة عن مسلسل حالة خاصة الحلقة 5.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 5

يحظى المسلسل على إعجاب الكثير من المتابعين مما يترقبون طرح الحلقة 5 من المسلسل ضمن ال 10 حلقات، لأن المسلسل من الأعمال القصيرة، تدور قصة مسلسل حالة خاصة حول شخصية نديم المصاب بالتوحد لكنه شخصية مختلفة جداً ورغم تعرضه للتنمر ومواجهة الكثير من المشاكل في حياته إلا أنه يسعى لتحقيق أهدافه، ويتمتع بذكاء خارق يبهر الجميع بما يفعله من أشياء غير متوقعة.

حيث شارك نديم في مسابقة المليون واستطاع أن يجيب على جميع الأسئلة وتفاجئ الجميع منه وفاز في المسابقة، ويحاول بعض الزملاء في العمل أن يسرقون أفكاره لتحقيق النجاح ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة من مسلسل حالة خاصة أحداث وتفاصيل شيقة للغاية.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة والقنوات الناقلة

حالة خاصة من بطولة النجم الصاعد طه الدسوقي وأحمد الأزعر و غادة عادل و علي السباعي وئام مجدي، حيث يتم عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر يومي الأربعاء والخميس و يتم إذاعة المسلسل عبر شاشة قناة ON E، ويتم عرض حلقتين في الأسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً و يتم نقل المسلسل عبر منصة شاهد vip ويعرض على منصة watch it الساعة 12 بعد منتصف الليل.