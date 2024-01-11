شاهد بعينيك طيور الفلامينجو والأشجار الجميلة.. إليك كيفية حجز التذاكر لحضور فعاليات وندر غاردن في موسم الرياض

تمكنت منطقة وندر جاردن من جذب انتباه العديد من الزوار خلال موسم الرياض منذ الخامس عشر من نوفمبر الماضي، تعتبر هذه المنطقة مدينة ترفيهية تتألف من ثلاث مناطق، حيث يتاح للزوار الاستمتاع برؤية طيور الفلامنجو وتجربة جمال الأشجار الفاتنة ومشاهدة الفراشات الملونة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الممتعة، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على وندر جاردن وأهم الفعاليات فيها مع لمحة على كيفية حجز التذاكر.

بعض المعلومات حول منطقة وندر جاردن

ساعات الدخول : تبدأ من الساعة 4:00 مساءً وتستمر حتى الواحدة صباحاً طوال أيام الأسبوع.

: تبدأ من الساعة 4:00 مساءً وتستمر حتى الواحدة صباحاً طوال أيام الأسبوع. التذاكر : تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حيث تكون تذكير نهاية الأسبوع بسعر 50 ريال، وتذكرة جميع الألعاب بتكلفة 299 ريال، وتذكرة جميع الألعاب بالإضافة إلى المسار السريع بتكلفة 499 ريال سعودي.

: تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حيث تكون تذكير نهاية الأسبوع بسعر 50 ريال، وتذكرة جميع الألعاب بتكلفة 299 ريال، وتذكرة جميع الألعاب بالإضافة إلى المسار السريع بتكلفة 499 ريال سعودي. ختام الفعاليات: تجدر الإشارة إلى أن فعاليات وندر جاردن ستنتهي قريباً، وتحديداً في يوم 28 يناير 2024.

أهم الفعاليات في المعرض

تميزت فعاليات وندر جاردن بالعديد من الفعاليات المميزة، منها:

منطقة بيت الفراشات منقطة ذا بومب في آر منطقة اكس سكايب رياليتي منطقة طيور الفلامنجو منطقة المزرعة.

كيفية حجز التذاكر لحضور الفعاليات الرائعة في وندر جاردن

إذا كنت ترغب في حجز تذاكر لفعاليات وندر جاردن، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر موقع ويبوك: