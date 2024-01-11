استعلم عن الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل

برنامَج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق أحد أهم البرامج التي ترعاها وزارة العمل العراقية لمساعدة المواطنين العراقين من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون العيش في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تراجع الحالة الاقتصادية، وقد أعلنت الوزارة في نهاية العام الماضي عن قرب صدور الوجبة السابعة من برامج الرعاية مع بداية العام الجديد 2024، ولكن لكي يتم صدور الوجبة لابد من مراجعة حالات المشمولين بها، وغير ذلك من الأمور الهامة التي لابد أن تتأكد الوزارة من توفرها.

أسباب تأخر الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتساءل الكثيرون عن سبب تأخر الوجبة السابعة عن الصدور، والتي أعلنت عنها وزارة العمل في نهاية العام الماضي على أن يكون موعد ظهورها في بداية عام 2024، ولكن حتى تتمكن الوزارة من صدور الوجبة لابد من تأكد من أن وزارة المالية تستطيع تغطية الأرصدة لمبالغ الدعم، كما أنها لابد من إجراء مراجعة على جميع حالات المتقدمين للتأكد من أحفيتهم للدعم واستكمالهم لشروط الرعاية الاجتماعية.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وضعت وزارة العمل العراقية بعض شروط لمستحقي الرعاية الاجتماعية، وتشتمل هذه الشروط على التالي: