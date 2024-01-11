تفاصيل الاستعلام عن منحة طلاب المدارس في العراق 200 الف دينار

منحة طلاب المدارس في العراق 2024 هي برنامج حكومي يهدف إلى دعم الطلاب من الأسر الفقيرة والمتعففة، ومساعدة أولياء الأمور على دفع الرسوم الدراسية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب، بما يسهم في ضمان استمرارهم في الدراسة وتبلغ قيمة المنحة 200 ألف دينار عراقي لكل طالب، ويتم صرفها على دفعتين، الأولى في شهر مارس، والثانية في شهر سبتمبر من كل عام يمكن للطلاب التقديم على المنحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الاستعلام عن منحة طلاب المدارس في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق برنامج منح طلاب المدارس، بهدف مساعدة الطلاب من الأسر الفقيرة على مواصلة تعليمهم، وتحقيق أهدافهم في الحياة وتشمل المنحة مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف دينار عراقي لكل طالب، ويتم صرفها على دفعتين، الأولى في شهر مارس، والثانية في شهر سبتمبر من كل عام ويستفيد من المنحة الطلاب من الأسر الفقيرة الذين يسكنون في مناطق نائية أو مناطق تعاني من الفقر والبطالة، كما يستفيد منها الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة وأوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن المنحة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك باتباع الخطوات التالية: