معالجة التسرب .. وزير التربية والتعليم يصدر قرار جديد بخصوص الطلاب ( تعرف عليها )

أقر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرار وزاري يقضي بتشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام التعليم وتقديم دعم فعّال للطلاب، وتهدف هذه الفرق إلى تحليل وفحص أسباب التسرب الدراسي وتطوير استراتيجيات فعّالة للحد منه، بهدف تعزيز جودة التعليم وتحفيز استمرارية مسارات التعلم لدى الطلاب.

قرارات وزير التربية والتعليم العاجلة

أوضح الوزير في بيان صادر اليوم الخميس ضمن إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة التسرب التعليمي ومعالجته، أنه يتوجب على جميع المسؤولين في المديريات التعليمية والجهات ذات الصلة بالوزارة الالتزام بالإجراءات التالية لتحقيق هذه الأهداف.

تشكيل فرق داخل الإدارات التعليمية لمعالجة التسرب وتتكون من الآتي ( إخصائي اجتماعي – إخصائي نفسي – مسئول من شئون الطلبة – مسئول من المشاركة المجتمعية – مسئول من النظم والمعلومات ).

يتوجب على جميع الإدارات التعليمية بتنبيه المدارس لتفعيل قرار (۱۹ – ۲۰-۲۱) من قانون التعليم رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ ،بشأن التسرب من التعليم.

يقوم فريق من شئون الطلاب بموافاة الإخصائي الاجتماعي أو الإخصائي النفسي بالمديريات بأعداد الطلاب المتسربين أو المعرضين للتسرب وهم ( ممن يسجل لهم غياب في فترات محددة ومتكررة – الطلاب المنقطعين ).

معرفة الطلاب الذين عادوا إلي المدرسة، والملاحظة المستمرة لهم ولـ سلوكهم.

موعد أجازه منتصف العام للطلاب

سوف ينتهي طلاب صفوف النقل من أداء امتحانات الترم الأول خلال الأسبوع القادم، ومن بعدها سوف يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية أداء اختبارات نصف العام للعام الدراسي الحالي، لتبدأ أجازه الترم الأول بداية من شهر فبراير القادم لمدة خمسة عشر يوماً.