شرح طريقة استخدام خدمة “صوتك مسموع” لتسجيل شكوى أو طلب استفسار حول حساب المواطن

عبر “صوتك مسموع” تم التمكين من التواصل مع الدعم الفني لحساب المواطن وتقديم شكوى أو الاعتراض على عدم أهلية الحساب، تعد هذه الخطوة إيجابية نحو تعزيز التفاعل والتواصل مع المستفيدين، كما أعلن برنامج حساب المواطن عن توفير عدة وسائل للتواصل مع الدعم الفني وخدمة العملاء، يهدف هذا إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى أو الاعتراضات بشأن المعايير المستخدمة في تحديد مستحقي الدعم المالي، وفي هذا المقال سوف نذكر أهم هذه الطرق ونشرح كيفية استعمال خدمة “صوتك مسموع”.

الطرق المتاحة للتواصل مع الدعم في “حساب المواطن”

يمكنك التواصل مع خدمة العملاء بسهولة وفعالية عبر طلب الرقم المجاني لحساب المواطن وخدمة “صوتك مسموع”، أو عبر استخدام بوابة حساب المواطن، وهذه هي الطرق المتاحة بالتفصيل كما يلي.

الاتصال برقم حساب المواطن الموحد المجاني

يمكنك التواصل والحصول على الدعم الفني من خلال الرقم المجاني 19912، يعتبر هذا الرقم هو الخيار الأول لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وسيتم الرد عليك بشكل سريع خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

استعمال خدمة “صوتك مسموع”

هذه الخدمة تتيح لك فرصة تقديم الشكاوى والاستفسارات بسهولة عبر الإنترنت، يمكنك الوصول إلى هذه المنصة على مدار الساعة، باستثناء أيام الجمعة والسبت، من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.

زيارة بوابة حساب المواطن

يمكنك التواصل مع الدعم من خلال البوابة الإلكترونية، حيث توفر البوابة واجهة سهلة لتقديم الشكاوى ومتابعة استفساراتك.

شرح طريقة تقديم شكوى أو استفسار عبر خدمة “صوتك مسموع”

لتقديم شكوى أو استفسار عبر خدمة “صوتك مسموع”، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى موقع خدمة “صوتك مسموع“ قم بملء البيانات المطلوبة باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك اضغط على “ارفع طلب” ستظهر لك صفحة لتعبئة البيانات المطلوبة، مثل الاسم والرقم ونوع الطلب حدد نوع الطلب وقدم شرحاً وافياً له إذا كانت الشكوى أو الاستفسار يتطلبان إرفاق مستندات، يمكنك رفعها عبر النقر على زر “رفع مستندات” أدخل الرمز الموجود في الصورة لتأكيد أنك لست روبوت بعد إكمال تعبئة البيانات المطلوبة ورفع المستندات، اضغط على زر “إرسال” لتقديم طلبك

وبإمكانك عبر “صوتك مسموع” تقديم أكثر من شكوى أو استفسار، أو يمكنك استعمال خيار آخر من وسائل التواصل المتاحة مع الدعم، مما يسهم في ضمان الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلباتك.