منصة مظلتي رابط تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات الوجبة السابعة 2024

يبحث العديد من المتقدمين العراقيين على رابط تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات الوجبة السابعة لعام 2024م لشهر يناير حيث حتى الآن لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية لتلك الأسماء في عموم العراق وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يتم اختيارها بعد تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لذلك سوف نشرح للجميع أهم الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

أهم الضمانات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

هناك عدد من الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة في عموم العراق لذلك سوف نشرح لكم أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لنا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق كالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 15 عام فأكثر من ذلك حتى 55 عام للنساء فقط.

للرجال فقط يجب توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يتراوح ما بين 18 إلى 60 عام فقط لا غير.

يشترط أن يكون المتقدم العراقي لا يمتلك عقار أو منزل غالي الثمن.

يفضل أن يكون المتقدم يمتلك أسرة لا تقل عن أربعة أفراد فقط لا غير.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق 2024