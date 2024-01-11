اضبط ساعتك .. موعد مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم 11 – 1 – 2024 تردد القنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة للمشاركة في مباراة ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، حيث سيواجه فريق أوساسونا مساء اليوم الخميس، تأتي هذه المواجهة ضمن الإثارة والتشويق المعتادين في البطولات الكروية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة، يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر لمتابعة أداء الفريقين ونتيجة اللقاء، ستكون مباراة صعبة علي فريق أوساسونا خصوصاً أن أخر خمس مواجهات بين الفريقين استطاعت برشلونة تحقيق الفوز بنتائج مختلفة.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

سوف تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر اليوم الخميس 11 يناير 2024 الحالي، الجدير بالذكر أن ريال مدريد استطاع تحقيق الفوز أمس في مباراة صعبة شهدت ثمانية أهداف ( 5 – 3 )، حيث ان الفائز من مباراة اليوم سوف يواجه النادي الملكي في نهائي السوبر الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

تمتلك قنوات SSC السعودية حقوق بث مباريات السوبر الإسباني الأربعة، لذا يستطيع المشجعين استقبال القناة عبر جهاز الاستقبال، لكن يجب في الاعتبار أن هذه القنوات مشفرة، إليكم ترددات القناة.

تردد قناة SSC HD 1 الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

التردد : 12418.

معدل الترميز : 27500.

استقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

القمر الصناعي : بدر سات.

سيقوم بالتعليق علي المباراة كلا من ( حاتم بطيشه – عبد الله الغامدي )، ستكون مباراة ممتعة بين الفريقين، حيث دائماً تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

قائمة برشلونة للسوبر الإسباني