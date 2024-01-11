“استعلم حالاً” أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل العراقية والخاصة بكشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية .

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية، التي تعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية، من أصخاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل، وتوفير لحياة كريمة لعدد كبير من المواطنين، وأكد وزير العمل العراقي أن هذه الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية لعام 2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بقية الكشوفات خلال الأيام القليلة المقبلة، ،وأشارت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الاطلاع على كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 واليكم خطوات الاستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية .

ثم اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

بعد تحميل الكشوفات .

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات .

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في عدد من الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الإجتماعية، وهي كالتالي: