“لينك مظلتي” تنزيل الوجبة السابعة pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق لدى وزارة العمل العراقية

تنزيل الوجبة السابعة pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق من أهم الموضوعات التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين الذين يريدوا التعرف على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية بعد طول انتظار من قبل المتقدمين حيث تأخرت وزارة العمل العراقية في عرض تلك النتيجة النهائية للمتقدمين هذا البرنامج لذلك ينتظر العديد الوجبة السابعة وقد صرحت الوزارة بأن عرض الكشوفات فى منصة مظلتي الإلكترونية يحتاج رصد ومراجعة جميع المتقدمين لتطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على هذا الدعم المقدم العراقيين.

المستندات المطلوبة في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق خدمة الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة في دولة العراق ولكن للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول عليها لذلك إليكم جميع التفاصيل المتعلقة بها كالآتي الآن:

يشترط توفير البطاقة التموينية المدعمة في دولة العراق.

إحضار السجل المدني للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق.

كذلك يفضل توفير أثبات العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة في العراق.

لابد من توفير كافة الأوراق الأساسية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

توفير البطاقة الشخصية في دولة العراق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق