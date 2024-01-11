توقعات بسقوط أمطار خفيفة والقليل من الضباب في مكة.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره حول الظروف الجوية اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024م، عن توقعات بانخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يتوقع أن تسود أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة.

وفقاً للمركز، هناك احتمالات لتساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب في بعض هذه المناطق وعلى سواحل المنطقة الشرقية خلال الليل.

كيف هي حالة حركة الرياح المتوقعة على البحر الأحمر لمساء الخميس؟

فيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع وصولها إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، يشير التقرير أيضاً إلى أن ارتفاع الموج سيكون من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ويمكن أن يصل إلى أكثر من مترين ونصف في اتجاه مضيق باب المندب، وتتسم حالة البحر بأنها خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

ما توقعات حركة الرياح على الخليج العربي مساء اليوم؟

أفصح المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، حيث من المتوقع أن تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، بينما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويتوقع أن يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وتظل حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي، في حين تكون خفيفة الموج على الجزء الجنوبي.