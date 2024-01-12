“شحن سريع بقوة 67 واط” .. أهم مواصفات هاتف Realme 11 pro ومميزاته والسعر

يأتي هاتف Realme 11 Pro من شركة ريلمي كمنافس قوي في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، حيث يبرز بشاشة AMOLED Curve بحجم 6.7 بوصة ودقة عالية FHD+، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، كما يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7050، ويتميز ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، لنلقي نظرة أعمق على المواصفات الكاملة ونحدد مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف Realme 11 pro

يدعم الهاتف استخدام شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

يعتمد الهاتف على شبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G).

يأتي الهاتف بتصميم يستخدم البلاستيك أو الجلد مع إطار من البلاستيك لضمان المتانة.

يتوفر الهاتف بأبعاد مختلفة حسب الإصدار، مع وزن يتراوح بين 185 و191 جرام.

الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة FHD+، وتأتي بمعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل إلى 950 شمعة.

يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو، مع معالج رسومي Mali-G68 MC4.

يتوفر الهاتف بعدة إصدارات مع مجموعات مختلفة من الذاكرة والرام.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.5.

كاميرا خلفية بدقة 100 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/1.8 وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجا بيكسل.

دعم تصوير الفيديو بدقة 4K وميزة التصوير البطيء (Slow Motion).

ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء ومكبرات صوت ستيريو.

يدعم منفذ USB من نوع Type C وخاصية الـ OTG.

بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI 4.0.

يتوفر الهاتف بألوان متنوعة تشمل الأسود والذهبي والأخضر.

مميزات Realme 11 pro

يأتي الهاتف بتصميم جذاب ومتين، يستخدم فيه مواد عالية الجودة مثل البلاستيك والجلد.

تتمتع البطارية بسعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط، مما يوفر شحنًا سريعًا وفعالًا.

يعمل مستشعر بصمة الإصبع بشكل جيد، مما يوفر استجابة سريعة وتجربة تسجيل دخول آمنة.

تقدم السماعات الخارجية صوتًا ستيريو، مما يوفر تجربة صوتية غنية ومميزة.تقدم الكاميرات تجربة تصوير متميزة، خاصة الكاميرا الخلفية الأساسية، التي تؤدي بشكل جيد في الإضاءة العالية.يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم كبير (6.7 إنش)، تعرض صورًا بدقة FHD+، وتوفر تجربة مرئية ممتازة مع معدل تحديث 120 هرتز.

يدعم الهاتف شبكات اتصال قوية، ويعتمد على برمجيات مستقرة، وذلك وفقًا لتقييمات ريلمي.

تلك المميزات تجعل Realme 11 Pro خيارًا جذابًا للأفراد الباحثين عن هاتف ذو أداء متميز في الفئة المتوسطة.

عيوب Realme 11 Pro

تأتي عيوب جهاز Realme 11 pro كالآتي: