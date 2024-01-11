احصل علي 1000 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ( وزارة القوي العاملة ) ورابط التسجيل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة قدرها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وأوضحت الوزارة أن الصرف سيتم بعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ المخصص لهذه الفئة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليها، لذا تم إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل البيانات للمستحقين لأول مرة منذ الإعلان الأول عن منحة العمالة غير المنتظمة، مما يتيح لهم إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بهم.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يستطيع العمالة الغير منتظمة التقديم أو التسجيل في موقع وزارة القوي العاملة للحصول علي منحة العمالة المؤقتة التي تُقدر بـ 1000 جنيه في الوقت الحالي، إليكم خطوات التسجيل.

يمكن الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ( للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لأول مرة ).

). قم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة ( استعلام ).

). سوف تظهر صفحة مخصصة بالفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

إذا كنت من الفئات المُستحقة سوف ستظهر لك المواعيد التي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة.

شروط صرف منحة العمالة الغير منتظمة

ليكون العامل غير المنتظم مستحقًا للحصول على المنحة، يجب أن يكون قد سُجِّل رسميا في دفاتر مديرية القوى العاملة التابعة لها، وفقًا للعنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون المهنة المدونة في خانة المهنة في بطاقة الرقم القومي هو نفس المهنة أو الحرفة الذي يعمل بها العامل غير المنتظم في واقع الحياة، ويجب أن تتطابق هذه المهنة مع المهنة المدونة في الدفتر الخاص به في سجلات مديرية القوى العاملة التي يتبع لها.

وزارة القوي العاملة تحدد موعد صرف منحة العمالة

سيتم صرف منحة قدرها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة بعد إنشاء صندوق الطوارئ المخصص له، وسيصدر مجلس إدارته قرارًا يحدد مواعيد وأماكن صرف المنحة مثل منحة الرئيس التي استفاد منها أكثر من 2.4 مليون عامل غير منتظم خلال جائحة كورونا.