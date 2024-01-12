حلى أوقات أطفالك .. تردد قناة سمسم الفضائية للأطفال 2024 على النايل سات بأعلى جودة

تعتبر قناة سمسم قناة كرتونية اشتهرت في وقت قليل جداً لأنها تهدف إلى زيادة الوعي عند الأطفال وترسيخ المبادئ والقيم الحميدة، وهذا ما يهتم به جميع الاباء والأمهات في مشاهدة مفيدة لابنائهم، كما أنها تسعى دائماً إلى تجديد التردد الخاص بها لتجنب مشاكل الأعطال والتشويش فسوف نتعرف على تردد قناة سمسم للأطفال عبر هذا التقرير إليكم التفاصيل.

تردد قناة سمسم 2024 على القمر الصناعي نايل سات

لكي تتمكن من ضبط قناة سمسم على التلفاز الخاص بك عليك اتباع البيانات التالية بدقة:

تردد القناة: 11334.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سمسم 2024 على عرب سات

تردد القناة: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة سمسم

برنامج يوميات سمسم.

برنامج هَلْ تعلم.

برنامج ميسرة في الغابة.

برنامج من هدي المختار.

برنامج مغامرات حسام.

برنامج مثلث الخطر.

برنامج كشكول.

برنامج قلب واحد.

برنامج سؤال على الماشي.

برنامج ساعة سوا.

برنامج دائرة التحدي.

برنامج بستان القرآن.

برنامج المسلم الصغير.

برنامج الكاميرا المنزلية.

برنامج السيرة النبوية.

برنامج الأرقام.

مميزات قناة سمسم

تتمتع قناة سمسم بمميزات فهي قناة مجانية متاحة على التلفاز بدون دفع رسوم كل شهر كما أن شاشته واضحة وصوتها عالي، ومستمرة طوال اليوم في عرض محتواها للأطفال دون تشويش أو تقطيع، وبدون فواصل اعلانية، كما أنها تقدم محتوى هادف ومفيد لإخراج جيل واعي ومثقف.