زيادة أكتر من 100 في أسعار الباقات .. ما هي أسعار باقات WE؟

تم تطبيق قرار وزارة الاتصالات المصرية وهو القرار الذي ينص على زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي، على أن تكون الزيادة ابتداءاً من اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير 2024 الحالي، ويكون ذلك بعد إقرار الجهاز القومي للاتصالات على تلك الأسعار الجديدة، حيث قامت شركات خطوط الأتصالات الموجودة بمصر فودافون و اتصالات مصر وشركة أورانج والمصرية للاتصالات بالإعلان على أنه قد تم زيادة أسعار باقات النت الأرضي بنسبة تصل إلى 30%.

الأسعار الجديدة على باقات الإنترنت من اتصالات مصر

قد أعلن الموقع الرسمي الخاص بالشركة عن أسعار باقات الانترنت الأرضي من شركة اتصالات مصر، ومن الأسعار المعلنة الآتي:

لقد زادت باقة الإنترنت المنزلي سعة 140 جيجابايت من 120 جنيه إلى 160 جنيه، على أن تكون الزيادة قدرها 40 جنيها بنسبة 33%.

لقد زادت الباقة سعة 200 جيجابايت من 170 جنيه إلى 225 جنيه، على أن تكون الزيادة قدرها 55 جنيه بنسبة زيادة وصلت إلى 32.3%.

لقد زادت الباقة سعة 300 جيجابايت من 250 جنيه إلى 330 جنيه، على أن تكون الزيادة قدرها 80 جنيه وبنسبة زيادة بلغت 32%.

لقد زادت الباقة سعة 600 جيجابايت من 500 جنيه إلى 650 جنيه، على أن تكون الزيادة قدرها 150 جنيه وبنسبة زيادة بلغت 30%.

وكل تلك الأسعار المعلنة والتي ذكرتها شركة اتصالات مصر بعد الزيادة هي أسعار الاشتراكات فقط بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ما هي أسباب زيادة أسعار باقات We؟

لقد قامت شركات الإنترنت بالإعلان عن أن سبب زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي We يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ومعظم مكونات شبكات الاتصالات يتم استيرادها من الخارج، ونتيجة ذلك حدث زيادة في التشغيل ومصروفات التنفيذ بنسبة تخطت 100%.

وأيضاً ترجع الزيادة في أسعار باقات الإنترنت بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة واستيراد أجهزة الاتصالات والشريحة البلاستيكية، مما أدى إلى حدوث عجز في استمرار الشركات في أداء أعمالها بجودة وكفاءة عالية