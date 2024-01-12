خبر هايل لو معاشك أقل من 1300 جنيه .. قرار رسمي بـ زيادة المعاشات 2024 بنسبة 5% لهؤلاء

هناك العديد من التساؤلات عن قيمة معاشات شهر يناير 2024، وذلك بعد أن قامت التأمينات الاجتماعية بالإعلان في وقت سابق عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 195 جنيه وأكثر، وتم تحديث قيم المعاشات لتصل إلى المستحقين بحد أقصى إلى 1280 جنيه، وتنص المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 30 يونيو من كل عام، حيث يتم صرف هذه الزيادة في أول يوليو وهناك إمكانية للمستحقين معرفة قيمة معاشاتهم والفئات المستحقة منها عن طريق الاستعلام من خلال الرابط المخصص لذلك.

كم قيمة معاشات شهر يناير 2024؟

لقد قام رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان مؤخراً عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بمقدار 1300 جنيه للشهر، وتصل قيمة الحد الأقصى إلى 8720 جنيه، وقد تم تخصيص الزيادة تبعاً لاحتياجات المستحقين، كما تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023 على تنفيذ الزيادة الجديدة بحد أقصى يبلغ 15% في 30 يونيو من كل عام.

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024