هتعمل عمرة السنادى .. أسعار عمرة شهر رمضان الخمس نجوم 1445

مع اقتراب أفضل شهور السنة وهو شهر رمضان الكريم للعام 1445، يبدأ الكثير من راغبي أداء عمرة رمضان في البحث عن أسعار العمرة لشهر رمضان الخمس نجوم والتي تعد من أعلي برامج العمرة من حيث التكلفة، ولهذا تتنافس شركات السياحة في تقديم أفضل العروض للفوز بأكبر عدد من العملاء لأداء مناسك العمرة ضمن فريق شركتهم.

تنظيم رحلات عمرة شهر رمضان

تم إنشاء بوابة الحج المصرية الموحدة لتصبح البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها تنظيم وتشغيل رحلات العمرة والإشراف علي عمل شركات السياحة تجاه رحلات العمرة، وتسهيل الإجراءات المطلوبة للسفر.

مستويات أسعار برامج عمرة شهر رمضان

يتم تقسيم برامج عمرة شهر رمضان الكريم علي 3 مستويات، بحيث يكون كل برنامج مكون من 10 أيام، يتم توزيع كل مستوى على أول ومنتصف وآخر شهر رمضان، كما تعمل شركات السياحة جاهدة للتنافس في تقديم أفضل البرامج والعروض للمسافرين.

رحلات برامج عمرة شهر رمضان الخمس نجوم

يتم تجهيز برامج عمرة شهر رمضان الخمس نجوم لتقام في العشر الأواخر من الشهر الكريم ويطلق عليها عمرو ختام رمضان، وتتفاوت أسعار عمرة الخمس نجوم بناء على عدد الغرف، ومن المتوقع أن يصل سعرها هذا الإعلان إلى 200 ألف جنيه.

أسعار رحلات برامج عمرة شهر رمضان الخمس نجوم 1445

قامت شركات السياحة بالإعلان عن برامج عمرة شهر رمضان الخمس نجوم، والتي جاءت أسعارها كما يلي: