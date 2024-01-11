متخليش حلقة تفوتك …موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقات الجديدة

حقق مسلسل صلاح الدين الأيوبي شهرة واسعة في الفترة الأخيرة وأصبح محط اهتمام الجماهير، يعتبر هذا المسلسل واحدًا من أفضل المسلسلات التركية التاريخية التي يتم عرضها حاليًا، حيث يعرض عبر قناة TRT التركية، يحكي المسلسل قصة البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، الذي نجح في هزيمة الصليبيين ويستعرض العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة، ومن هنا سنتناول في مقالنا اليوم مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتطلع العديد من محبي المسلسلات التركية التاريخية إلى العثور على القنوات التي تعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، والذي يتم بثه على قناة TRT1 التركية.

يتم أيضًا عرضه على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية في كل يوم اثنين من كل أسبوع، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، تتم عرض حلقات المسلسل على تردد قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11034.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي كل يوم اثنين في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا يعرض في الساعة 10 مساءً كل يوم ثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية، هذا يتيح للمشاهدين متابعة الأحداث باللغة العربية على شاشتهم.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تم إنتاج مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” بالتعاون مع مجموعة من العرب والمؤرخين الأجانب، وقد استغرقت عملية الإعداد للمسلسل ثلاث سنوات، يتكون المسلسل من 3 أجزاء متوقعة، حيث تم الاهتمام بجميع التفاصيل بدءًا من مواقع التصوير ووصولًا إلى التصميمات، مما يعكس واقعية القصة ويجذب الجمهور، حققت الحلقة الأولى نجاحًا كبيرًا، وحصلت على أعلى معدل مشاهدة بين بقية المسلسلات في الموسم الجديد.