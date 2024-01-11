من غير بهدله مشاوير .. دلوقتي تقدر تعرف نتيجة كشف الخدمات المتكاملة 2024 بكل سهولة علي الإنترنت

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص نتيجة كشف الخدمات المتكاملة أنه يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك من أجل الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيا عبر الإنترنت من خلال القيام بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة

تسجيل الدخول إلي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالمتقدم للكشف الطبي.

كتابة رقم المرور الخاص بالمتقدم في الخانة المحددة له، ثم الضغط على أيقونة بحث.

في حالة ظهور كشف الخدمات المتكاملة، يتم ظهور النتيجة علي الشاشة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الهاتف

تم توفير امكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة عن طريق الهاتف من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بتحميل تطبيق خدمات المجالس الطبية من متجر الهاتف.

فتح التطبيق وادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالمتقدم بطلب الكشف الطبي في الخانة المحددة له.

الضغط على زر دخول، ومنها يتم الإنتقال إلي نتيجة كشف الخدمات المتكاملة.

موعد ظهور نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم إصدار نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة، بعد مرور فترة من 10 إلى 14 يوم من تاريخ القيام بالكشف الطبي المقرر لإثبات الإعاقة، وبعد ظهور نتيجة الكشف الطبي يتم ربط نتيجة الكشف مع كارت الخدمات المتكاملة في مكاتب التأهيل، وذلك عن طريق الربط الشبكي بين وزارة التضامن ووزارة الصحة.