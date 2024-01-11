وأنت في بيتك دلوقتي تقدر تستعلم عن معاش تكافل وكرامة 2024 بكل سهولة بالرقم القومي

منذ أن تم إصدار برنامج التكافل والكرامة حتى الآن وهو يقدم العديد من المساعدات لكثير من الأسر المصرية المحتاجة وللمواطنين العاطلين عن العمل أو العاملين باليومية، ولذلك يهتم الكثير بالتقديم على معاش التكافل والكرامة، وتسهيلاً على المواطنين أصبح متاح الآن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومي من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجتك.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بصاحب المعاش في الخانة المخصصة له.

الضغط على ايقونة استعلام.

يتم ظهور نتيجة المعاش سواء كان ساريًا أو متجمدًا أو تم وقفه.

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة

للتقديم في معاش التكافل والكرامة يجب توفر بعض الشروط المتمثلة في النقاط التالية:

يجب على المتقدم بالطلب ألا يكون من الموظفين بالقطاع العام أو الخاص براتب أكثر من 400 جنيه.

يشترط على المتقدم بالطلب ألا يكون لديه مساعدة من الضمان الاجتماعي أو معاش تأميني.

يجب على المتقدم بالطلب أن تكون لديه أسرة وأبناء بمراحل عمرية وتعليمية مختلفة بين 6 سنوات وحتى 18 عام

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش التكافل والكرامة

من أجل التقديم في برنامج التكافل والكرامة يجب توفير بعض المستندات الآتية: