أصحاب المعاشات هتتبسط الشهر ده … موعد صرف معاشات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوجيه قرار بصرف معاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في البلاد في الأول من فبراير 2024 المقبل، لذلك سيقدم موقعنا جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب في شهر فبراير لهذا العام وتقدم هذه الخدمة المستمرة لزوارها في مجالات متنوعة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

ستبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024 في الأول من فبراير 2024 وسيستمر لمدة 6 أيام قبل أن ينتهي في السادس من فبراير 2024 من الشهر المقبل.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

قائمة بجدول المعاشات لشهر فبراير هذا العام:

ساتم صرف مدفوعات فبراير 2024 لفئة الشريحة الأولى في الأيام الأولى من 1 و 2 فبراير 2024، وهذا لأولئك الذين يتلقون أكثر من 1000 جنيه.

سيتم صرف معاشات الشريحة الثانية لشهر فبراير 2024 في يومي 3 و 4 فبراير 2024، وهذا سيكون لأولئك الذين يحصلون على مبلغ أكثر من 2000 جنيه.

سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للفئة الثالثة في يومي 5 و6 فبراير 2024، وهذا لأولئك الذين يتلقون أكثر من 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات فبراير 2023

كذلك يتم صرف المعاشات في بعض الأماكن المحددة، وهي كالآتي:

منافذ البريد المصري.

فروع بنوك والبنوك التجارية.

منافذ شركة فوري.

عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

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زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات 2024

سيزيد الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات في يناير 2024، وسيزداد الحد الأقصى للمعاشات ليصبح 10 آلاف جنيه بدلاً من 8720 جنيهًا، وفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.