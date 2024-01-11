الحلقة كاملة بجودة HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143 مدبلجة موقع فيديو لاروزا

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143، يستمر مسلسل قيامة عثمان في جذب أنظار الملايين من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة والتفاصيل الذي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143

استطاع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143 أن يجذب أنظار الكثير من المتابعين من شتى الأعمار والجنسيات، حيث يروى المسلسل الصراعات التي خاضها المؤسس عثمان والحروب التي دارت وقت قيام الدولة العثمانية وتحديداً بعد أو تولى قيادة الدولة العثمانية بعد وفاة والده ارطغرل.

واستطاع المؤسس عثمان أن يني جيشاً قوياً ليقف أمام أعدائه من المغول والتتار ويحارب بكل قوته، ويواجه عثمان الكثير من الأعداء الذين حاولوا مراراً وتكراراً التخلص منه للإستلاء على الدولة العثمانية إلا أن ذكاء عثمان وشجاعته التي ورثها من والده ارطغرل أنقذته من الكثير من المكائد، وفي الحلقة الماضية من مسلسل المؤسس عثمان شهدت الكثير من الأحداث وأبرزها ظهور”يعقوب” الذي يسعى لكي يتخلص من عثمان الذي تمكن من التخلص منه بحكمة ودهاء.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 143

وبعد أن أعلنت قناة ATV التركية عن تأجيل عرض الحلقة 143 مسلسل المؤسس عثمان إلى يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024