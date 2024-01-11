ما أكثر الأسباب شيوعاً لعدم التأهيل في نظام الضمان الإجتماعي؟.. وكيف يمكن حل المشكلة؟

تم رفض بعض الأفراد الذين قدموا طلبات للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، والذين يتطلعون إلى الاستفادة من الدعم المقدم من خلاله، وقد يجول في خاطرهم استفسار حول الأسباب التي أدت إلى عدم تأهيلهم في الضمان الاجتماعي، لهذا السبب، قررنا توضيح ومناقشة الأسباب هذه، وشرح حل هذه المشكلة، وإليكم التفاصيل.

أهم الأسباب لعدم التأهيل في نظام الضمان الاجتماعي

يعنى برنامج الضمان الاجتماعي بتقييم أهلية الأفراد المتقدمين للفوائد، وتتجلى أسباب عدم التأهيل أموراً مثل امتلاك المتقدم لضريبة في السجل التجاري تتجاوز الحد الأدنى المسموح به، كما هناك قضايا متعلقة بالحساب البنكي الخاص بالمستفيد تمنعه من الاستفادة من الضمان الاجتماعي، كما هناك أمور أخرى مثل إهمال بعض الوثائق الضرورية أثناء التقديم، وتواجد المتقدم خارج الأراضي السعودية لمدة تزيد عن سنة، كما تتكرر حالات رفضت لأفراد يمتلكون عقارات وأملاك باسمهم.

تجدر الإشارة إلى أن سن المستفيد إذا كان دون 18 عاماً يعتبر عاملاً لعدم تأهيله في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، إن حصول المستفيد على دخل شهري يفوق الحد المسموح به يعد سبباً لرفض طلبه وعدم التأهيل.

كيف يمكنني حل مشكلة رفض الضمان الاجتماعي المطور؟

لحل مشكلة عدم التأهيل في الضمان الاجتماعي المطور، يتعين عليك إعادة التقديم في حال امتلاكك لشروط الحصول على الضمان، ويمكن إعادة التقديم عبر اتخاذ الخطوات التالية: