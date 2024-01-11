اظبطها الآن.. تردد قناة SSC الجديد 2024 لمتابعة مباراة برشلونة وأوساسونا

بدأ البحث يزداد بشكل تدريجي بشأن تردد قناة SSC الجديد 2024، حيث تعتبر من أهم القنوات الرياضية التي يرغب العديد من محبي وعشاق المستديرة التعرف على ترددها من أجل متابعة أهم المباريات الرياضية سواء المحلية أو العالمية ولكن المباريات التي يود الكثيرين مشاهدتها الآن مباراة برشلونة واوساسونا فهذه المباراة من المتوقع أن تكون مليئة بالكثير من المفاجآت، لذا سنتعرف عبر هذا المقال على تردد القناة الرياضية والتي ستقوم ببث أهم المباريات على الإطلاق.

تردد قناة SSC الجديد 2024

وضعت إدارة القناة تردد قناة SSC الجديد 2024 على القمر الصناعي وقامت بنشرها على حساباتها الرسمية المتاحة على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام، حيث لابد على الراغبين في تحميل القناة ضبط إعداداتها على النحو التالي:

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

الاستقطاب: رأسي.

ويمكن بكل سهولة ضبط قناة بث مباراة برشلونة وأوساسونا من خلال هذه الخطوات:

قم بالضغط على زر القائمة باستخدام جهاز الريموت الخاص بالريسيفر.

قم بتحديد اختيار تثبيت ثم اختيار تثبيت يدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد ضبط إعدادات التردد عليه.

قم بإدخال جميع بيانات التردد كما وضحنا بالفقرة السابة مثل التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

اضغط على زر البحث وعلى الفور سيتم حفظ القناة خلال دقائق معدودة.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

وبعد التعرف على تردد قناة SSC الجديد 2024 لمشاهدة مباريات برشلونة واوساسونا فنريد التنويه بان المباراة سيحين موعد انطلاقها في اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير 2024 في الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يكون حارس المرمى اينياكي بينيا وخط الهجوم جواو فيليكس ورافينيا وروبرت وليفاندوسكي.