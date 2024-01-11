رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024… والشروط اللازمة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، من أكثر الخدمات التي لاقت اهتمام وبحث الكثير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الذي يقدم عدد من الخدمات الطبية لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة تيسيراً على عدد من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة،وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن نتيجة الكشف الطبي سوف تظهر أمام المواطن خلال 10 أيام فقط ،ويمكنكم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

ادخل على كارت الخدمات المتكاملة.

كتابة الرقم القومي للمواطن المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

ثم اضغط على ايقونة “استعلام”.

سوف يظهر أمامك حالة الطلب .

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة عدد من المميزات ومنها: