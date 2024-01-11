شرح كيفية الاستعلام عن أسماء الدورة الجديدة لخدمة نقل النفوس في العراق لعام 2024.. وما الوثائق المطلوب تقديمها؟

أطلقت وزارة الداخلية في العراق أسماء الوجبة الأخيرة (يناير 2024) لخدمة نقل النفوس في عدة محافظات داخل العراق، وهي الخدمة الرقمية التي تسهل على جميع المواطنين العراقيين تعديل بياناتهم الشخصية والمستندات الخاصة بهم بطريقة إلكترونية بدون عناء الذهاب إلى الدوائر الحكومية وتقديم الطلبات بشكل يدوي، كما يمكن للجميع أيضاً الاستعلام عن أسماء آخر وجبة صدرت لخدمة نقل النفوس وفقاً للمعلومات التي سنقدمها في الفقرات التالية، فإليكم التفاصيل.

كيف يمكنني الاستعلام عن أسماء الدورة الجديدة لخدمة نقل النفوس؟

تتضمن عملية الاستعلام عن نتائج أسماء الوجبة الأخيرة (يناير 2024) من خدمة نقل النفوس القيام بعدة خطوات بسيطة، وهي تماماً كالتالي:

البداية تكون بزيارة موقع بوابة المواطن الحكومية عليك بعدها النقر على زر “الاستعلام عن خدمة نقل النفوس” قم بتحديد الوجبة الجديدة التي تعتبر في الدور الحالي قم الآن بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم عليك الآن كتابة الاسم واللقب في الحقل المخصص لذلك تبقى عليك الضغط على زر “تنزيل الكشوفات” انتظر حتى تمام العملية.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في خدمة نقل النفوس في العراق لعام 2024؟

تشمل الوثائق الأساسية المطلوبة لتقديم طلب في خدمة نقل النفوس في العراق، ما يلي: