الية تقديم اعتراض حساب المواطن وكم يستغرق وقت دراسة الطلب

تقديم الاعتراض في برنامَج حساب المواطن الغرض الرئيس منه هو تصحيح خطأ في معلومات المستفيد من الدعم لدى البرنامَج، إما لإدخال معلومة خاطئة، أو عد تحديث البيانات، أو أن القائمين على البرنامَج قد اخطؤوا في مراجعة حساب المستفيد أدى ذلك لنقص قيمة الدعم أو إيقافه بالكلية، عند ذلك يتطلب من المستفيد تصحيح الخطأ بتقديم اعتراض لدراسة أهلية الاستحقاق مرة أخرى، وتصحيح الخطأ الذي طرأ، واستمرار الدعم على ما كان عليه.

ألية تقديم الاعتراض حساب المواطن

يمكنك تقديم الاعتراض في حساب المواطن عبر موقع الحساب الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على حساب المواطن. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر، أو عبر النفاذ الوطني. الدخول أولا على دراسة الأهلية لمعرفة أسباب عدم الأهلية، أو الأسباب التي أدت لنقص الحساب. بعد ذلك قم بالضغط على تقديم اعتراض، ثم قم بالرد على أسباب عد الاستحقاق. ومن ثم أرفق المستندات التي تثبت استحقاقك للدعم. وقم بالضغط على تقديم الاعتراض.

ستصلك رسالة برقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في حين الاستعلام على الطلب، كما أن البرنامَج سيتواصل معك في حين قَبُول طلب الاعتراض.

كم يستغرق طلب الاعتراض في برنامَج حساب المواطن؟

كما هو معلوم أن طلب الاعتراض يتم دراسته من قبل فريق متخصص من برنامَج حساب المواطن، حيث يستغرق دراسة الاعتراض مدة 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة قَبُول طلب الاعتراض يتم صرف الدعم للمستفيد بأثر رُجْعِيّ، كما يمكنك متابع طلب الاعتراض من خلال الرَّقَم الموحد لحساب المواطن: 19912 لمتابعة دراسة الطلب أول بأول، ولكن ينبغي عليك الاحتفاظ برقم طلب الاعتراض.