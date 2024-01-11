رابط التقديم في برنامج دعم ريف 2024…. وماهي الشروط اللازمة

رابط التقديم في برنامج دعم ريف 2024، من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من الأشخاص الذيم لديهم الخبرة في الزراعة، لتنمية المشاريع الزراعية ورفع المنتج المحلي بالمملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في برنامج دعم ريف 2024 والشروط اللازمة…

رابط التقديم في برنامج دعم ريف 2024

حيث أعلنت الحكومة السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في برنامج دعم ريف 2024 وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة دعم ريف على الإنترنت .

اضغط على تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رقم البطاقة الوطنية الخاصة بالمتقدم ثم ادخل رمز التأكيد المرئي.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

سوف تظهر أمامك صفحة يرجى ادخال البيانات المطلوبة .

ادخل رقم الهوية الوطنية ورمز التأكيد المرئي.

ثم اضغط على ايقونة انشاء حساب.

سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل في الطلب

يرجى إدخال رقم الحساب البنكي للمتقدم .

بعد ذلك اضغط على أيقونة “ارسال”.

ما هي شروط التقديم في دعم ريف 2024

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم دعم ريف 2024 والتي جاءت كالتالي: