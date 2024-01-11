أسعار الذهب اليوم في العراق واهم العوامل التي تؤثر على ارتفاع سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في العراق من أكثر ما يشغل المواطنين لما يحدث من تغير في الأسعار على مدار الساعة، شهدته الفترة الحالية في أسعار الذهب في العراق والعالم، حيث يتم زيادة السعر اليوم ثم يحدث بعد ذلك تراجع، وهذا ما حدث اليوم في العراق حيث تراجع اليوم الخميس 11 يناير 2024 سعر الذهب في العراق بمعدل يصل يتراوح بين 0.9 % إلى 1.5 % حسب عيار الذهب كما سنبين سعر الذهب اليوم في العراق.

أسعار الذهب اليوم في العراق 11 يناير 2024

تراجع اليوم سعر الذهب في العراق، حيث تراجع سعر الذهب عيار 24 بمعدل 0.9% من سعر أمسِ، وتراجع عيار 21 بمعدل 1.2 % من سعر أمسِ، وتراجع أيضا عيار 18 بمعدل 1.5 % من سعر أمسِ، وصارت الأسعار اليوم لجرام الذهب للعيارات المختلفة بيانها كالتالي:

العيار السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 85,423 65.31 عيار 21 74,747 57.15 عيار 18 64,068 48.99 أوقية الذهب 2,656,657 2,031 كيلو الذهب 85,423,061 65,315

الأسعار الواردة في الجدول هي أسعار شراء الذهب، حيث تكون أقل من سعر البيع بنسبة قليلة، كما تختلف الأسعار قليلًا من محل صياغة إلى آخر، حسب المنطقة وسياسة المحل.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في العراق؟

تؤثر على أسعار الذهب في العراق عدة عوامل منها ما يلي:

العرض والطلب على الذهب، حيث كلما زاد معدل شراء الذهب كما هو حادث الآن من ظن البعض انهم بذلك يؤمنون مستقبلهم، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

ومن العوامل التي تؤثر على الذهب سعر صرف الدولار.

ومن ذلك أيضا المتغيرات الاقتصادية، فتدهور الحالة الاقتصادية يتسبب في رفع سعر الذهب.

فاستقرار سعر الذهب يكون مؤشر على استقرار الوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وحدوث أي تغيرات في هذين الأمرين يترتب عليه تغير في أسعار الذهب.