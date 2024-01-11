مسلسل حالة خاصة تحدي جديد لنديم أبو سريع| أحمد الوكيل سر غامض في حياة نديم !! فمن يكون!!

حالة خاصة المسلسل المصري الذي تربع على عرش ترندات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح نديم أحمد أبو سريع هو بطل الدراما المصرية، محامي عبقري “متوحد” يثبت للجميع مدى كفاءته في المحاماة، فهو محامي حديث التخرج وحصل على ترتيب الأول على دفعته ولكن بسبب “مرض التوحد” رفضت الكلية تعينه في منصب معيد بكلية الحقوق، وتتوالي أحداث مسلسل حالة خاصة مع طه الدسوقي الممثل المصري الشاب الذي يجسد شخصية نديم أحمد أبو سريع.

أماني النجار وهو أشهر محامية في مصر، يلتحق بالعمل في مكاتبها نديم بعد محاولات مكثفة من خلاله، يثبت لها أنه محامي كفء ويتمتع بذكاء خارق، وقد اثبت لها كفاءته من خلال تقديم حل قضية كدا مؤكل أماني النجار أن ينال حكم الإعدام.

حالة خاصة

نديم ليس محامي عبقري فقط، بل أنه إنسان ذكي، يتمتع بمعلومات رائعة في كافة المجالات، ويتضح ذلك بعد فوزه في برنامج من سيربح المليون والذي كان على يقين تام بأنه سيربح المليون، ليتمكن من تسديد ديون صديقه الوحيد “جميل” صاحب المكتبة.

نديم أبو سريع وأماني النجار

اثبت نديم كفائته كمحامي، وذلك من خلال براعته في حل قضايا لمكتب أماني النجار، ونجح أيضاً في أول مرافعة يقوم بها والحصول على حكم البراءة للمؤكل، ولكن دائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس.

تحصل أماني النجار على حق تولي جميع قضايا رجل أعمال شهير وهو يدعي أحمد الوكيل، وهو نفس الشخص الذي كان سبب في ضياع حق نديم وهو طفل، ويتذكره نديم بمجرد أن ذكرت أماني النجار اسمه كونه عميل مميز قام بتحويل كافة قضاياه إلى مكتبها، وتخبر فريق المحامين بمكتبها بأنها سوف تختار شخصين فقط لتولي قضايا أحمد الوكيل.

هل سيكون نديم من ضمن محامي عدوه أحمد الوكيل، أما أنه سيترك العمل في مكتب أماني النجار، ويبدأ بالفعل في تحقيق توصية والدته قبل وفاتها بأنه لابد أن يكون محامي مشهور ويسترجع كامل حقوق التي تم سلبها؟

نتعرف معناً على باقي الأحداث من خلال توقعات الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6 ، انتظرونا.