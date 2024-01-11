“لينك فعال” استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 inscription.aadl.dz

كشفت وزارة السكن والعمران في الجزائر، عن اقتراب فتح باب التسجيل في الدفعة الـ 3 من سكنات عدل لشهر يناير، حيث إن هذا المشروع هو من أهم المشاريع القومية التي تم إطلاقها مؤخرًا في دولة الجزائر، وذلك من الحصول على وحدات سكنية أو استئجار لوحدة سكنية مناسبة، وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير الهامة التي تفرضها الوزارة على كافة المتقدمين.

موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

أكدت وزارة السكن والعمران الجزائرية، أن تم الانتهاء من تسليم الدفعتين 1 و2 مؤخرًا، وجاري العمل على فتح التسجيل في الدفعة الـ 3 من سكنات عدل المتوقع أن تتم في الأيام القليلة المقبلة، حتى أن هذه الدفعة تشمل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مميزة، وتسهيلات في عمليات السداد إلى أطول فترة وفقًا للدخل الشهري المُتحصل عليه المتقدم، فضلاً عن إمكانية التسجيل في السكنات إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر، وفقًا للنحو الأتي:-