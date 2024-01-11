استعد للبطولة.. تردد قنوات بين سبورت المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024

يبحث العديد من محبي وعشاق الكرة تردد قنوات بين سبورت تقترب لحظة انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بخطى سريعة حيث يتوقع أن تشهد المباراة الافتتاحية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 مواجهة قوية بين منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو، وستقام المباراة في ملعب استاد الحسن واتارا الأولمبي وتعتبر جزءًا من الجولة الأولى لدور المجموعات في هذا الحدث الكبير، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد القنوات الناقلة لمباريات بطولة أمم أفريقيا 2024

بطولة أمم أفريقيا 2023

تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث ليكتمل بذلك عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور ثمن النهائي “دور الـ16”.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 إلى ست مجموعات، وفيما يلي تفاصيل المجموعات:

المجموعة الأولى:

كوت ديفوار

غينيا الاستوائية

غينيا بيساو

نيجيريا

المجموعة الثانية:

الرأس الأخضر

منتخب مصر

غانا

موزمبيق

المجموعة الثالثة:

الكاميرون

جامبيا

غينيا

السنغال

المجموعة الرابعة:

الجزائر

أنجولا

بوركينا فاسو

موريتانيا

المجموعة الخامسة:

مالي

ناميبيا

جنوب أفريقيا

تونس

المجموعة السادسة:

الكونغو الديمقراطية

المغرب

تنزانيا

زامبيا

تردد قنوات بين سبورت المشفرة والمفتوحة المجانية

ترددات قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة المجانية التي ستنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023:

تردد قناة BeIN Sports المفتوحة على نايل سات

التردد: 11052

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات

التردد: 11054 أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات

التردد: 12604 أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت إكسترا – BeIN Sports Xtra

التردد: 11054

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2 – BeIN Sports Xtra 2

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات بي إن سبورت ماكس – BeIN SPORTS MAX