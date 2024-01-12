مسلية إلي أبعد الحدود... تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية لأولادك نايل سات وعرب سات "بدر6" 2024

تقدم قناة نتورك بالعربية “CN” عددًا مميز من البرامج الكرتونية وسلاسل من أفلام الأطفال التي تحتوي علي شخصيات كرتونية تتصف بالبطولة عند الأطفال مثل بات مان، وبن تن، وسبيدر مان، وغيرهم من الأبطال الخارقين كل هذا وأكثر في قناة المتعة CN كرتون نتورك بالعربية التي ذادت عمليات البحث عن ترددها عبر محرك البحث العالمي (google) وفي السطور التالية نوضح لكم تردد القناة وأقوي برامجها الكرتونية.

تردد قناة نتورك بالعربية CN نايل سات

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية هي الأكثر شعبية بالاشتراك مع قناة سبيستون التي تحظى بشعبية واسعة بين الجَمهور العربي و يمكنك استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بالبيانات التالية:

تردد القناة :12226.

علي أن يكون الاستقطاب: أفقي.

أدخل في قائمة معدل الترميز الرَّقَم: 27500.

ويكون معامل تصحيح الخطاء: 5/6.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية عرب سات بدر 6

تتيح القناة ترددها عبر القمر الصناعي بدر 6 على الرغْم بث محتواها على النايل سات ليتمك كل جمهورها من الدول العربية الحصول عليها والاستمتاع بمحتواه الكرتوني، ويكون ترددها علي عرب سات كالتالي:

الـــــــــــــــتردد هو: 11747.

بينما نوع الاستقطاب: أفقي.

و رَقَم معدل الـترميز: 27500.

معامل تصحيح الــخطاء: 3/4.

تستطيع أن تستقبل بث هذه القناة عن طريق عمل البحث التلقائي للترددات الجديدة بعد اختيار قمرك الصناعي سواء اخترت نايل سات أو عرب سات وبعد عملية حفظ الترددات الجديدة تستطيع نقل القناة وتحريكها في القائمة إلي القنوات الأولية لسهولة الوصول إليها.

خطوات استقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN

إذا كنت تريد استقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية فقط دون غيرها قم بالخطوات التالية: