موقع الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة بغداد وجميع محافظات العراق

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة هو الشغل الشاغل لكل المواطنين العراقيين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على هذه الوجبة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمثل هذه الخدمات، لذا كل ما عليك هو السير على الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع مظلتي .

الولوج مباشرة إلى قسم”الرعاية الاجتماعية”.

انقر على حقل”أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية لشهر يناير.

تحديد الدفعة والوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال كافة المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال.

اختيار المحافظة التابع لها المقدم على الدعم.

الضغط على خيار”الاستعلام”.

الضغط على خيار”تحميل كشوفات المستحقين بصيغة Pdf”.

إبحث في هذا الملف عن اسمك.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية يناير 2024

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة قبل أن تعلن عنها الوزارة تقوم بالبحث في جميع الأسماء لمعرفة إذا كان توافرت لديهم الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لذا إذا كنت ترغب في التسجيل فلا بد أن تكون على علم بالشروط التالية: