افتحيها قدامهم يالا.. تردد قناة تنة ورنة الجديد للأطفال 2024 على النايل سات

تقوم قناة تنة ورنة بنقل العديد من الأغاني والأناشيد الدينية المختلفة، التي يعشقها العديد من الأطفال، حتى أن هذه القناة أصبحت ذات شهرة كبيرة في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة الطلب على استقبالها في الوطن العربي، إضافة إلى إمكانية القيام بإستقبالها على أجهزة الرسيفر، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع ويمكنهم استقبالها.

تردد قناة تنة ورنة 2024 نايل سات

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال قناة تنة ورنة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

التردد الخاص بالقناة يكون 11853.

معامل تصحيح الخطأ يكون ٣/٢.

استقطاب القناة فهو أفقي.

بينما معدل الترميز لقناة تنة ورنة فهو 27500.

تردد قناة تنة ورنة 2024 عرب سات

إضافة إلى إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة تنة ورنة 2024 عرب سات، وفقًا لما يلي:-

التردد هو 11595.

معدل ترميز القناة يكون 27500.

استقطاب قناة تنة ورنة فهو عمودي.

كيفية استقبال قناة تنة ورنة 2024 الجديد

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة تنة ورنة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للأتي:-