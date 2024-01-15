لينك رسمي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الجديدة اسماء الوجبة السابعة عبر مظلتي

لينك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يبحث عنه عدد كبير من المواطنين العراقيين، وذلك بعدما صرحت الوزارة أن الإعلان عن الوجبة أصبح قريب، لذا أطلقت منصة إلكترونية تساعد المواطنين المسجلين في البرنامج من مشاهدة قوائم المستحقين فور نزولها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الجديدة

معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لشهر يناير من المتوقع أن يتم صرف لهم الدعم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا ما جعل محركات البحث عن هذه الأسماء في تزايد مستمر، لهذا إذا كنت من الأشخاص المقدمين في البرنامج فلا بد من الدخول إلى منصة مظلتي، وحيث قد أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن العمل مازال مستمر في فرز الأسماء والطلبات المقدمة، وذلك لاستخراج الأسر الأكثر فقرًا وتحتاج هذا الدعم، ولكن حددت الوزارة عدة شروط قبل التقديم، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتحديد مبلغ الدعم الذي يقدر بحوالي 105 ألف دينار عراقي إذا كان شخص واحد، بينما إذا كان عدد أفراد العائلة 2 فإن المبلغ يزداد ويكون 205 ألف دينار عراقي، وهكذا يزداد مبلغ الدعم عند زيادة أفراد الأسرة.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

يطرح هذا السؤال بكثرة من المواطنين العراقيين، وذلك لأن منصة مظلتي من المنصات التابعة للوزارة والتي تقدم من خلالها الوزارة مجموعة من الخدمات إلى المواطنين أهم خدماتها الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من خلال السير على الخطوات التالية: