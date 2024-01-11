Link تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024 منصة اوبن ايمس emis moe gov jo
موقع اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024 يبحث عنه الطلاب والطالبات بعدما اقترب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالأردن، علاوة على ذلك فإن وزارة التربية والتعليم بالأردن أعلنت أن من خلال هذه المنصة يمكن استكمال باقي الإجراءات التي صرحت بها الوزارة، لذا فإن المنصة تقدم العديد الخدمات للطلاب.
تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024
إن اوبن ايمس علامات الطلاب في الاردن من أبرز المنصات التعليمية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة عندما تفشى فيروس كورونا، حيث تتميز هذه المنصة بقدرتها على استقبال عدد كبير جدًا من الطلاب، وبالفعل قد وصل عدد الطلاب المسجلين في المنصة إلى 200 ألف طالب وطالبة، وذلك لأنها تعتبر الواجهة الأساسية في معرفة كل طالب لعلاماته بعد الاختبارات، بالإضافة إلى تقديم المنصة مجموعة المناهج للطلاب، وتقوم هذه المنصة بتوفير مجموعة مختلفة من المصادر تساعد الطلاب في الحصول على مجموعة كبيرة من المعلومات، فبالتالي تساعدهم في الحصول على أعلى درجات، كما تسهم المنصة في تسهيل التواصل بين أولياء أمور الطلاب والمعلمين.
منصة اوبن ايمس emis moe gov jo
الدخول إلى علامات الطلاب يتم عن طريق الموقع الذي يتمكن كل طالب من خلاله من معرفة درجاته، لذا نجد عدد كبير من الطلاب يبحثون عن هذه المنصة للتسجيل بها، لذلك كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى منصة اوبن ايمس emis moe gov jo.
- إدخال اسم الطالب الذي ترغب في البحث عن درجاته.
- تدوين كلمة المرور في الخانة المخصصة.
- تحديد اللغة التي تناسبك في إكمال التسجيل.
- النقر على أيقونة”تسجيل الدخول”.
- قم بتحديد السنة الدراسية التي ترغب في معرفة العلامات بها.
- تحديد خيار”رمز الاستعلام”.
- حيث بمجرد أن يتم الإعلان عن النتائج يمكن من خلال الخطوات السابقة معرفة علاماتك.