تردد قناة البحرين الرياضية Bahrain Sport TV علي النايل سات

قناة البحرين الرياضية هي قناة رياضية وطنية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين وقد انطلقت هذه القناة في عام 1998، وتعد من أهم القنوات الرياضية في المنطقة وتبث القناة مباريات كرة القدم المحلية والدولية، بالإضافة إلى برامج رياضية متنوعة تتناول مختلف الرياضات، مثل كرة السلة والكرة الطائرة والتنس والجودو وألعاب القوى وغيرها وتمتلك القناة حقوق بث العديد من البطولات الرياضية المهمة، مثل كأس العالم للأندية وكأس آسيا وكأس الخليج العربي كما تبث القناة مباريات المنتخب البحريني لكرة القدم في مختلف البطولات التي يشارك فيها.

قناة البحرين الرياضية

تحظى قناة البحرين الرياضية بشعبية كبيرة في البحرين ودول الخليج العربي، وتتابعها ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم وتقوم بتقديم أفضل البرامج الرياضية التي تلبي احتياجات المشاهدين البحرينيين ودول الخليج العربي كما تسعى القناة إلى تعزيز الاهتمام بالرياضة في المملكة والخليج العربي يمكنك الآن الحصول على مزيد من التفاصيل حول تردد قناة البحرين الرياضية الأولى عبر النايل سات:

تردد قناة البحرين الفضائية : 11641.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : HD.

تردد قناة البحرين الرياضية 2

تردد القناة : 12226.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب : أفقي.

الجودة : HD.

ومن أبرز البرامج الرياضية التي تقدمها قنوات البحرين الرياضية 1 و 2

برنامج الملعب: وهو برنامج رياضي شامل يقدم أخبار الرياضة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحليلات للمباريات والأحداث الرياضية المهمة.

المدرج: وهو برنامج رياضي يهتم بأخبار كرة القدم المحلية والدولية، ويقدم تحليلات للمباريات والنجوم.

في التسعين: وهو برنامج رياضي يهتم بأخبار كرة القدم المحلية والدولية، ويقدم تحليلات للمباريات والنجوم.

أهل الخيل: وهو برنامج رياضي يهتم بأخبار سباقات الخيل المحلية والدولية.

تكتيك: وهو برنامج رياضي يهتم بتحليل مباريات دوري ناصر بن حمد.

أون فاير: وهو برنامج رياضي يناقش القضايا الرياضية الساخنة.

الكورة في ملعبك: وهو برنامج رياضي يسلط الضوء على أخبار الأندية واللاعبين المحليين.

صوت الملعب: وهو برنامج رياضي ينقل أجواء المباريات مباشرة من أرض الملعب.